Просто покладіть яблука: як запобігти проростанню картоплі

Щоб зберегти картоплю і запобігти її швидкому проростанню, потрібно правильно зберігати бульби. Важливо, щоб місце було сухим, повітряним, темним і не надто теплим. Однак, навіть якщо ви дотримуєтеся всіх цих рекомендацій, маленькі паростки все одно можуть утворитися. Існує простий трюк, щоб запобігти проростанню картоплі — потрібно просто додати певний вид фруктів.

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Дивно, але картоплю слід зберігати разом з яблуками. Цей фрукт відомий тим, що його не можна зберігати поруч з іншими фруктами та овочами, оскільки вони будуть дозрівати швидше і, відповідно, швидше псуватися. Причиною цього є газ етилен, який виділяють яблука. Він прискорює процес дозрівання інших фруктів.

Однак зовсім інший вплив газ дозрівання, що міститься в яблуках, має на картоплю — він не змушує її проростати швидше, а навпаки, уповільнює цей процес. Етилен пригнічує розтягнення клітин, а отже і проростання, повідомляє садовий блог gartenmoni.de. Варто додавати одне-два яблука до стандартної кількості картоплі. Якщо через деякий час вони стануть зморшкуватими, просто замініть їх свіжими. Якщо ви маєте більшу кількість картоплі, вам, звичайно, знадобиться більше яблук.

Чи можна їсти картоплю, що проростає, залежить від того, наскільки далеко зайшов цей процес. Під час проростання в бульбах утворюється токсична речовина соланін. Якщо паростки на картоплі не довші за один сантиметр, концентрація соланіну ще дуже низька, і ви можете їсти її без вагань. Однак важливо, щоб паростки були вирізані щедро.

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