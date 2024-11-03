«Великий ріст»: на які продукти піднялися ціни, і що буде дорожчати далі

На тлі песимістичних прогнозів НБУ про пришвидшення темпів інфляції українці намагаються переходити на більше дешеві продукти, але цей сегмент, схоже, зростає в ціні найшвидше.

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Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі «Громадського радіо».



За його словами, досить серйозне зростання цін у сегменті дешевих продуктів спостерігається через сезонні фактори, пов'язані з падінням урожайності цього сезону внаслідок аномальної посухи. Майже наполовину подорожчали макарони, крупи та овочі.

«Коли ми дивимося з вами на овочі, на хліб, на макаронні вироби, на крупи, насамперед на овочі, то бачимо, що вони демонструють надзвичайно великий ріст, до 50% взагалі», — заявив економіст.

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І саме ці продукти — макаронні вироби, крупи, хліб та овочі — будуть дорожчати й надалі.

Найбільше удару по гаманцю завдають саме овочі, частина з яких злетіла у вартості більш ніж удвічі.

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«Уся група овочів, а, наприклад, картопля вже в 2−2,5 рази вища, ніж була попереднього року. Буряк, морква, капуста набагато дорожчі, ніж були минулого року», — наголосив експерт.

Раніше фахівці ринку сільгосппродукції пояснювали, чому дорожчатиме гречка. Тим часом спостерігається падіння цін на деякі фрукти.

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Фото Pixabay

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