Минулого разу зробили неправильно: у Литві пояснили, як Європі налагодити стосунки з Трампом

Європейські країни не повинні повторювати помилку створення бар'єра між ними й новообраним президентом Дональдом Трампом. Натомість співпрацювати з питань, що становлять спільний інтерес. Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас в інтерв'ю АР. Він окреслив сфери, в яких Європа та новий президент можуть об'єднати зусилля: більше інвестицій в оборону, придбання європейцями американської зброї та співпраця щодо стримування Китаю та Ірану.

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«Що ми зробили трохи неправильно минулого разу, коли він був обраний, і це було несподівано, так це побудували проти нього моральну стіну, — сказав Кащюнас в інтерв'ю. — Я думаю, що це був неправильний шлях».

Під час свого першого терміну 2017−2021 років Трамп підштовхував європейських членів НАТО до того, щоб вони витрачали більше коштів на оборону — понад 2% валового внутрішнього продукту, і менше покладалися на військове прикриття США. Саме це члени Альянсу й роблять. За даними НАТО, цього року 23 члени Альянсу мають досягти 2-відсоткового показника, тоді як 10 років тому їх було лише три. Литва вже перевищила 2,5% і має на меті досягти 4%, що буде навіть більше, ніж у Сполучених Штатах.

Європейська оборонна промисловість змогла збільшити випуск деяких видів продукції після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, але європейські країни також передали Україні свою власну зброю і «залишаються залежними від США в деяких важливих аспектах свого військового потенціалу». Про це йдеться в доповіді, опублікованій лондонським Міжнародним інститутом стратегічних досліджень на заході в Празі.

Кащюнас наполягав на тому, що військова допомога Європи Україні має продовжуватися, а росія не повинна диктувати умови миру, в той час як обмежене припинення вогню не має сенсу, оскільки воно лише допоможе російським військам оговтатися від втрат і завдати нових ударів.

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«Нам потрібен справедливий мир, мир, який заслуговує на довіру», — сказав він.

Тим часом у Великій Британії заявили про те, як має діяти Україна під час перемовин з кремлем.

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