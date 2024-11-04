Незалежно від результатів виборів у США, Європа повинна робити більше для оборони НАТО. Тому Німеччина розміщує своїх солдатів у Литві, де нещодавно підготували національний план масової евакуації. Проте балтійська країна покладається не лише на Бундесвер, а й на концепцію «тотальної оборони».

ВІДЕО ДНЯ

Бригадний генерал Крістоф Губер, майбутній командир бойового підрозділу Бундесверу в Литві, прагне з самого початку підготувати своїх солдатів до їхньої особливої ролі у військовому стримуванні на східному фланзі НАТО. Як пише видання NTV, він організував спільні спортивні заняття та марші для команди розгортання, щоб підкреслити важливість фізичної підготовки.

Розгортання бригади, яка має бути боєздатною та здатною діяти самостійно до 2027 року, є відповіддю на зміну безпекової ситуації та агресивну поведінку росії. Бундесвер виходить на нову військову територію й бере курс на провідну військову роль у Балтійському регіоні.

Планується постійна присутність до 5 000 чоловіків і жінок, 3 000 з яких перебуватимуть у запланованому головному місці дислокації — казармовому комплексі з військовим полігоном в Руднінкаї, який ще належить побудувати. Територія, на якій буде розташовано об'єкт, знаходиться на південь від Вільнюса, у напрямку до кордону з білоруссю.

РЕКЛАМА

Крістоф Губер вважає, що будівництво просувається добре. «Швидкість, з якою створюється необхідна інфраструктура, вражає», — сказав він. Важливою віхою стане укладення контрактів з будівельними компаніями на литовській стороні.

Литва розглядає це розгортання як заспокоєння та вже давно закликала до цього кроку. «Німецькі солдати, які приїжджають не лише самі, а й зі своїми сім'ями, багато значать», — каже генерал Раймундас Вайкшнорас, командувач литовських збройних сил.

Попереджуючи про агресивний курс президента путіна, країни Балтії довгий час відчували, що їх не розуміють західні партнери. Зберігаються розбіжності щодо того, чи повинні країни НАТО передусім запобігати ескалації, чи займати більш конфронтаційний підхід до росії.

РЕКЛАМА

«путін — бандит за своєю природою. Він розуміє лише силу. Можливо, нам потрібна ескалація для того, щоб деескалувати», — зазначає Вайкшнорас.

На столі лежать урядові плани щодо зміцнення збройних сил, які складаються з 15 500 професійних солдатів і 50 000 солдатів в якості активного резерву. Крім того, цього року Литва має намір виділити 3,2 відсотка свого економічного виробництва на оборонні витрати. Основні бойові танки Leopard 2 будуть закуплені для запланованої майбутньої дивізії. Щодо озброєння новими бойовими машинами піхоти, то Литва вже зробила вибір на користь шведської моделі CV 90.

РЕКЛАМА

Балтійська держава зосереджується на тому, щоб якомога ширше залучити суспільство до оборони країни. Концепція «тотальної оборони» має на меті забезпечити, щоб якомога більше людей знали й розуміли свою роль у разі напруженості й війни. Це завдання в оборонному відомстві країни покладено на заступника міністра Каміле Гогелієне.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як НАТО посилює свою обороноздатність в Балтійському регіоні.

130

Читайте нас у Facebook