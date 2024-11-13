Висловив готовність убивати українських військових: у Чернігові знешкодили російського агента (фото)

У Чернігові кіберфахівці СБУ затримали чергового російського агента, в планая якого були вбивства українських військових. Також агент воєнної розвідки рф коригував ворожий вогонь та займався підпалами автівок — таким чином зрадника «тестували» перед виконанням більш серьйозних завдань.

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В Службі безпеки України повідомляють, що затриманий — 45-річний місцевий безробітний, який є ідейний прихильник рашизму. Його завербували, звернувши увагу на проросійські коментарі чернігівця в мережі.

Фото СБУ

Першим замовленням ворога став підпал пікапу військових та трансформаторної підстанції у Чернігові, а згодом чоловік став коригувати удари по регіону. Зрадник орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти, насамперед, ремонтні бази ЗСУ та медустанови, де лікувалися поранені бійці.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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«Далі, як фігурант зізнався співробітникам СБУ, він заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ. Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе», — йдеться у повідомленні. Втім, знаючи про його наміри, локації, що цікавили зрадника та його господарів, убезпечили, а самого агента гру затримали.

Фото СБУ

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Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше на Волині спецслужба викрила на співпраці з росіянами 30-річного військовослужбовеця з підрозділу охорони місцевого ТЦК. Зрадник допомогав росіянам готувати нову серію повітряних ударів по регіону.

Фото СБУ

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