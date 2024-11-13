У стіні маяка знайшли послання у пляшці 132-річної давнини: що там було написано (фото)

Інженери знайшли пляшку з посланням 132-річної давнини на півдні Шотландії. Пляшка знаходилась всередині маяка Корсволл у найпівнічнішій точці Рейнської затоки — Галловей.

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Вважається, що ця унікальна знахідка є першим посланням у пляшці, коли-небудь виявленим на тому об’єкті, пише BBC. Пляшку діаметром 20 см знайшов Росс Рассел, інженер-механік Ради Північного маяка, під час інспекції. Він помітив її після зняття панелей у шафі, але вона була за межами досяжності. Команда дістала пляшку за допомогою пристрою, зробленого з мотузки та ручки від мітли.

Але вони почекали, поки прибуде найнятий доглядач маяка Баррі Міллер, перш ніж відкоркувати пляшку.

«Боже мій, як я вдячний їм за це», — сказав Баррі.

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Пляшка має незвичну опуклу основу, що означає, що вона не може стояти вертикально, і виготовлена з грубого скла, повного крихітних бульбашок повітря. Вважається, що в ній колись містилася олія. Пляшка була закрита корком, який з часом розширився та прилип до скла, а дріт, що утримував її на місці, проржавів.

Доглядач маяка Корсволл Баррі Міллер зізнався, що його руки тремтіли, коли він відкорковував пляшку. Чоловікам довелося зрізати верхню частину корка й дуже обережно висвердлити його. Спочатку записка здавалася занадто великою, щоб витягнути її з шийки пляшки, тому вони винайшли інструмент з двох шматків кабелю, щоб протягнути її крізь вузький отвір.

Лист з маяка був датований 1892 роком. Там було написано: «Кормова світло-туманна сигнальна станція, 4 вересня 1892 року. Цей маяк був встановлений інженером Джеймсом Уеллсом, мірошником Джоном Вествудом, інженером Джеймсом Броді, робітником Девідом Скоттом з фірми „Джеймс Мілн і син — інженери“, Мілтон Хаус Воркс, Единбург, протягом місяців з травня по вересень і запалений в ніч на четвер, 15 вересня 1892 року. У цей час на станції працювали: Джон Вілсон (директор), Джон Б. Гендерсон (перший помічник), Джон Локхарт (другий помічник). Об'єктив і машина були поставлені компанією James Dove &Co Engineers Greenside Edinburgh, а змонтовані Вільямом Бернесом, Джоном Гарровером, Джеймсом Додсом. Інженери вищезгаданої фірми».

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Лист з маяка датований 1892 роком

«Бути першою людиною, яка доторкнулася до пляшки через 132 роки, було просто приголомшливо, — кажуть свідки цієї події. — Така знахідка трапляється раз у житті». Відомо, що вони планують замінити записку і пляшку там, де вони їх знайшли, додавши ще одну, власну. Старовинні ж пляшка та записка зберігаються у штаб-квартирі Ради Північного маяка в Единбурзі.

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