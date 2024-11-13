Це все монтаж: мережу обурили зйомки «Холостяка»

Стартував тринадцятий сезон популярного проєкту «Холостяк». В ефір вийшли вже два епізоди, відбулася перша Церемонія троянд та перше побачення. У романтичному реаліті продовжують змагатися за серце Холостяка одинадцять дівчат. Нагадаємо, головний герой сезону — ветеран війни, що втратив обидві ноги, Олександр Будько («Терен»). Його фавориткою поки називають волонтерку Інну, яка доєдналася до проєкту у другому ефірі і з якою відбулося перше індивідуальне побачення на проєкті.

ВІДЕО ДНЯ

Сценаристи проєкту продовжують інтригувати розвитком подій, анонсуючи наступні випуски шоу. У третьому епізоді буде перша близькість та серед гостей проєкту має зʼявитися популярний актор та військовий Даніель Салем. Одна з дівчин відверто зізнається, що відчуває до нього потяг.

«Такий тестостерон», — зізналася на камеру Анастасія.

РЕКЛАМА

Відомо, що у третьому епізоді «Холостяк» залишаться три дівчини. На сторінці проєкту у соціальній мережі шанувальники жваво обговорюють всі деталі шоу.

«Як на мене, він дуже постарів, тому не думаю, що хтось з дівчат на нього клюне, — прокоментували появу Салема. - Йому потрібна старша жінка».

РЕКЛАМА

«Знаєм, насправді він їй війку з ока прибирав, і це все монтаж», — відреагували на натяк у анонсі на близькість.

РЕКЛАМА

Раніше у мережі назвали можливу переможницю «Холостяка».

131

Читайте нас у Facebook