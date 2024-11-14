Яким буде курс долара у сезон свят та знижок: банкір зробив прогноз

Курс долара в Україні продовжує залишатися стабільним і не сягає 42 гривень, хоча саме стільки він має коштувати наприкінці 2024 року за проєктом держбюджету. Згідно з прогнозами економістів, курс заокеанської валюти суттєво не зміниться.

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Про це «ФАКТАМ» розповів начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, стабільності сприяють кілька факторів. Одним з них стане сезон свят і знижок, що набирає обертів. Саме тому на валютному ринку очікується відносно стабільна ситуація, спричинена балансом між продавцями та покупцями валюти. Фактично зростання попиту на долари або євро (щорічно спостерігається) буде нівельоване активністю продавців, які мінятимуть валюту, щоб придбати все необхідне до свят, а також скористатися сезонними знижками.

Крім того, стабільність курсових показників буде підкріплена ефективною стратегією Нацбанку, яка не дозволила розгулятися інфляції. Звичайно, впливу інфляції не уникнути, проте він буде досить «м'яким», контрольованим.

Останнім фактором стане схвалення країнами «Великої сімки» потужного кредиту на $ 50 млрд, що має «терапевтичний» ефект на економіку. Цих коштів може вистачити на покриття різниці між видатками та доходами у бюджеті щонайменше до 2026 року. Отже, економіка країни має всі підстави для активного розвитку, попри західних партнерів та очікування чергових траншів від МВФ. Тобто один з важливих факторів при формуванні курсових показників буде «деактивовано».

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Як наслідок, курс долара з 18-го до 24 листопада не перевищить 41,8 грн, вважає експерт.

«Таким чином, попри побоювання за курсові показники (звучали цифри 45−47 грн за долар уже цього року), на валютному ринку зберігається прогнозована та досить спокійна ситуація. Наразі майже відсутні економічні фактори, які могли б розхитати ринок, вивести його з рівноваги», — резюмує експерт.

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Як раніше писали «ФАКТИ», курс долара в Україні в листопаді може навіть трохи знизитися.

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