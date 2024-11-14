День народження мистецтву не завада: Чарльз III відвідав світову прем’єру «Гладіатора 2»

Вчора, 13 листопада, в Лондоні відбулася гучна прем'єра фільму «Гладіатора 2» за участю Пола Мескаля. Звичайно, монарх Великобританії не міг не побувати на ній, незважаючи на свій день народження, який відзначає сьогодні.

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Його Величність був одягнений у чорний елегантний костюм, білу сорочку та краватку-метелик та взутий в ідеально начищені чорні туфлі, пишуть ЗМІ.



Королева Камілла, яка спочатку повинна була бути присутня на червоній доріжці, не супроводжувала чоловіка, оскільки лікарі рекомендували Її Величності не відвідувати надто людний захід після нещодавно перенесеної інфекції легень.

Показ фільму був організований Благодійною організацією кіно та телебачення, і це був перший показ, який Чарльз відвідав як монарх.

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Напередодні ввечері король Чарльз привітав режисерів, акторів, телеведучих, каскадерів і художників-костюмерів у Букінгемському палаці на прийомі, присвяченому сторіччю Благодійної організації кіно та телебачення, покровителем якої він став після смерті його матері королеви Єлизавети II.

Спілкування з акторською командою

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Зазначимо, що сіквел однойменного фільму 2000 року вийде у прокат у більшості країн 14 або 15 листопада.

Події фільму розгортаються більш ніж через два десятиліття після смерті Максимуса, якого в першому «Гладіаторі» зіграв Рассел Кроу.

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Прем'єра «Гладіатора 2» стала однією з найочікуваніших подій у світі кіно.

Нагадаємо, що напередодні не обійшлося й без згадки про майбутнього короля: принца Вільяма нагородили жартівливим званням «самий сексуальний серед лисих чоловіків». При цьому організатори рейтингу зазначили, що Вільям був «справжнім серцеїдом» за часів молодості, і, схоже, зміг зберегти свою привабливість до сьогодні.

Фото mirror.co.uk



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