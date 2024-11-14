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Королю Чарльзу III виповнилося 76: Букінгемський палац опублікував свіже фото монарха

14:12 14 листопада 2024
король Чарльз III

В той час як світові ЗМІ відзначають отримання принцом Вільямом жартівливого звання «найбільш сексуального лисого чоловіка», офіційні британські видання вітають з 76-річчям його батька, короля Чарльза III.

З нагоди свята Букінгемський палац опублікував новий офіційний портрет британського монарха.

На ньому Чарльз III зображений в елегантному синьому костюмі (його улюблений колір), білій сорочці та світло-синій краватці з принтом. Король усміхається, стоячи напівбоком біля золотого стільця у палаці.

«Вітаємо Його Величність Короля з днем народження сьогодні», — йдеться у повідомленні.

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До привітань короля у коментарях доєдналися шанувальники королівської родини з усього світу.

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І роблять вони з великим ентузіазмом, оскільки знають, що останній рік був дуже непростим для королівської родини. Страшне захворювання виявили у самого Чарльза й у Кейт Міддлтон. А згодом захворіла і королева Камілла.

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Довше всіх хворобам опирався принц Вільям, але навіть він в останні дні почувався дуже невпевнено.

Як повідомлялось, після встановлення діагнозу, король спочатку відклав усі публічні виступи, продовжуючи працювати в офісі. Потім монарх повернувся до публічних заходів й продовжив лікування.

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