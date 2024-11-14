Прокурори наполягатимуть на арешті: ще один нардеп отримав підозру у держзраді

Після інтерв’ю нардепа-втікача Артема Дмитрука кремлівському телеканалу Russia Today, у Києві повідомили про підозру у держзраді його колезі, народному депутату Євгену Шевченку. Йому інкримінують завдання шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України.

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За інформацією Держбюро розслідувань, комплексна психолого-лінгвістична та військова експертиза засвідчила, що Євген Шевченко почав завдавати шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України ще до початку повномасштабного вторгнення рф. У 2021 році Шевченко публікував недостовірну інформацію щодо відсутності загрози повномасштабного вторгнення рф з території Білорусі.

Слідство також встановило контакти Шевченка з представниками посольства Білорусі після того, як він у вересні 2020 року з прапором цієї країни зайшов на трибуну парламенту. Шевченко також поширював інформацію, спрямовану на дискредитацію західних партнерів та європейських цінностей.

В СБУ зазначили, що афілійовані з нардепом комерційні структури отримували з Білорусі електроенергію і добрива, які потім перепродавали в Україні за завищеною ціною для отримання надприбутків. Для реалізації цих оборудок нардеп залучав підставних осіб, у тому числі нерезидентів підконтрольних йому фірм.

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«На підставі одержаних доказів нардепу повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)», — повідомили у прес-службі СБУ.

Спікерка Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону зазначила, що суд найближчим часом обере запобіжний захід народному депутату. Вона наголосила, що сторона звинувачення проситиме для нього утримання під вартою. Сап'ян додала, що нардепу загрожує довічне ув'язнення та конфіскація всього майна.

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Нагадаємо, що раніше під слідством опинився і народний депутат Олександр Дубінський, який зі спільниками мають судити за державну зраду, створення злочинної організації та участь у ній.

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