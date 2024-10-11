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Справа Дубінського: нардепа та чотирьох його спільників судитимуть за держзраду

16:30 11 жовтня 2024
Дубинський

Народного депутата України та ще чотирьох осіб будуть судити за державну зраду. Їм інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

У відомстві не називають прізвища, проте за даними ЗМІ, йдеться про Олександра Дубінського, Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика.

За даними ДБР, до суду було передано обвинувальний акт щодо чинного та колишнього народних депутатів, експрокурора, а також заступника начальника головного управління генерального штабу збройних сил РФ та його помічника.

Слідчі ДБР та СБУ викрили злочинну організацію ще у листопаді 2023 року. Було встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до ЄС та НАТО.

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Під час розслідування підозру у держзраді та участі в злочинній організації отримав чинний нардеп, який наразі перебуває під вартою. Його парламентському колезі також було повідомлено про підозру.

«Зокрема вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів», — сказано у повідомленні.

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Зазначимо, що раніше повідомлялося про те, що скандальний нардеп Олександр Дубінський є фігурантом кількох кримінальних справ. Йому вже було повідомлено про підозру у службовому підробленні. На думку джерел, Дубінський виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування до іноземного медзакладу. Тоді в рамках цієї справи у нардепа проводилися обшуки.

Також Дубінський є фігурантом у справі про організацію незаконних виїздів через кордон України. Нардепу було оголошено підозру за схему з виїздом «ухилянтів» та теж проводили обшуки у нардепа.

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Згодом Дубінський отримав підозру ще й у державній зраді. За даними слідства, він мав позивний «Буратіно» і входив до складу злочинної організації, яку сформувало Головне управління Генштабу Збройних сил росії (ГРУ). Наразі Дубінський перебуває у СІЗО.

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