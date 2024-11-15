«Криза» у стосунках: чемпіон світу з футболу подарував дружині літак (фото)

Чемпіон світу з футболу у складі збірної Німеччини, знаменитий нападник «Баварії» Томас Мюллер, який раніше вклався в станцію із запліднення коней, зробив королівський подарунок своїй дружині Лізі, купивши їй приватний літак, повідомляє Bunte.

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На тлі чуток про кризу у стосунках 35-річний футболіст подарував коханій модель Pilatus PC-12/45 2004 року випуску вартістю 2,4 млн євро. Сам Мюллер добре знає цього «залізного птаха», адже використав його для польоту в коротку відпустку до Греції та для вояжу на гру в гольф під час останньої міжнародної перерви у жовтні. Пропелерний літак має довжину 14 метрів і вміщує двох пілотів та вісьмох пасажирів.

До речі, бренд обладнання цього літака рекламує легендарний футболіст Бастіан Швайнштайгер. Схоже, той випадок, коли порадився з другом щодо подарунка.

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Дружина футболіста, яка навчається на пілота з початку року, незабаром отримає ліцензію у льотній школі під Інгольштадтом та зможе сісти за штурвал.

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Раніше Ліза Мюллер була моделлю, а ще багато років займалася кінним спортом та навіть виграла Гран-прі на німецькому турнірі Stuttgart German Masters. Томас і Ліза мають власну стайню.

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Нагадаємо, що Томас Мюллер, який виступає за «Баварію» з 2008 року, — найтитулованіший в історії німецький футболіст. У складі мюнхенського гранда та збірної Німеччини (131 поєдинок, 45 м'ячів) 35-річний форвард завоював 33 (!) трофеї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наречена позбавила Кріштіану Роналду дару мови дуже дорогим подарунком на Різдво.

Фото Instagram, airliners.net

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