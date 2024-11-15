«Бобровий місяць» стане найближчим часом справжнім випробуванням для п'яти знаків зодіаку

Останній цього року Супермісяць, «бобровий», краще за все спостерігати в ранніх сутінках. Повня очікується о 23:28 за київським часом. Астрологи стверджують, що в дні Супермісяця не варто займатися справами, які вимагають надмірної концентрації, а також обговорювати важливі питання, які можуть викликати розбіжності в думках і, як наслідок, конфліктні ситуації. Адже повня в Тільці — час вельми емоційний.

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Уважними варто бути всім знакам зодіака, але, в першу чергу, п'яти представникам зодіакального кола, які називає Ukr.Media.

Скорпіон

Фото Pixabay

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У Скорпіонів можуть активізуватися приховані страхи та невпевненість у собі. Знак може зіткнутися з труднощами у відносинах. Причини можуть бути різними: як робочі моменти, так і особиста сфера. Астрологи радять Скорпіонам не піддаватися негативу та не бути занадто прискіпливами до їхніх «других половинок» через ревнощі. В цей час краще сосередитися на справах, які приносять вам задоволення, та бути уважними до близьких людей.

Діва

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Фото Pixabay

Діви, які зіткнуться з бажанням щось змінити у житті через переоцінку пріоритетів, можуть відчувати невпевненість усобі. Зірки радять не ухвалювати поспішних рішень без ретельного обмірковування. Не зайвим буде поспілкуватися з людьми, чия думка для вас важлива, і які підтримують вас. І тоді рішення значущого для вас питання буде знайдено.

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Телець

Фото Pixabay

Оскільки нинішня повня прохдить під знаком Тільця, то ці представники знаку можуть зазнавати особливого впливу Супермісяця, стресувати через відчуття нестабільності. Це стосується як фінансів та професійної сфери, так і особистих стосунків. Зірки радять Тельцям уникати конфліктних ситуацій, не перевантажувати себе і знайти час для релаксації.

Лев

Фото Pixabay

Надно емоційними в цей час можуть бути й Леви, а де панують емоції, там не виключені й конфлікти. Особливой, якщо йдеться про амбіційного Лева. Астрологи радять знаку не зациклюватися на власних проблемах, обговорювати такі питання з близькими. А надмірну емоційність допоможе знизити заняття спортом чи творчість — так енергія Левів зможе знайти «мирне застосування».

Козеріг

Фото Pixabay

Супермісяць може вивести з рівноваги Козерогів через невпевненість у стабільності їхнього життя. Занепокоєним Козерогам зірки радять намагатися зберігати спокій та не «гасити» своє нервування, на самісінькі «вінця» занурючись у роботу. Якщо вам буде зовсім кепсько, зверніться по допомогу до рідних чи близьких людей.

Гороскоп для всіх знаків зодіака на день Супермісяця, 15 листопада, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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