«Північна Корея безпринципно і грубо доїть рашку»: Олександр Коваленко про «голку» Кім Чен Ина для путіна

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував нові постачання важкого північнокорейського озброєння росії.

Північна Корея відправляє до росії не лише своїх військовослужбовців, а й північнокорейське озброєння, зокрема, у рф надійшли перші САУ М1989 «Коксан», які Олександр Коваленко називає «дуже дивним вибором».

ВІДЕО ДНЯ

«САУ М1989 «Коксан» мають калібр 170-мм, який і близько не відповідає стандартним російським/радянським калібрам, тобто КНДР постачає в росію САУ, якою вони намагатимуться замінити дефіцитний 2С7 «Піон», але при цьому постійно залежатимуть від постачання боєприпасів до них з Північної Кореї, — пише він на своїй сторінці в соцмережах. — Кім Чен Ин садить вову путіна на голку. Хочеш воювати далі — тримай знаряддя, але й продовжуй купувати боєприпаси до них, які виробляємо тільки ми, і які з кожною партією лише підніматимуться у ціні.

Власне, дуже цікавий фінт, що й не дивно. Адже політика Пхеньяна куди прагматичніша, ніж розповідають зараз багато дуже му-у-у-удрих експертів, які недооцінюють КНДР і ставляться до них як до тупих неандертальців. КНДР не просто одержують від росії рис, долари та технології, але вони їй готові постачати не ту зброю та техніку, БК до якої росія зможе замінити своїми аналогами, а ту, від БК до якого, росія залежатиме від КНДР.

Північна Корея безпринципно і брутально доїть рашку.

РЕКЛАМА

Тим не менш, для нас у цьому не так багато плюсів, як здається, адже за майже 3 роки повномасштабної війни ми від наших західних партнерів так і не отримали аналогів 2С7 «Піон», якими є, наприклад, САУ M110 виробництва США, які у багатьох наших партнерів знаходяться на зберіганні.

Наприклад, у Бельгії, Великобританії, Німеччини, Італії, Нідерландів і особливо у США!

РЕКЛАМА

Крім того, ці системи використовувалися Південною Кореєю та Японією.

Власне, ось так. росія вже має не лише північнокорейські боєприпаси та війська, а й САУ великого калібру, а реакції на це від наших партнерів, рішучішої за словоблуддя, поки що як не було, так і немає. Саме цим і слабкий сучасний цивілізований світ".

РЕКЛАМА

Фото «Інтерфаксу»

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

132

Читайте нас у Facebook