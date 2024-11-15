Потрібні гвоздика та часник: як ефективно позбутись харчової молі

Для більшості людей поява навіть однієї харчової молі на кухні означає одне — ретельне прибирання і, на жаль, викидання значної частини продуктів. Ці небажані комахи розмножуються із шаленою швидкістю і швидко заселяють наступні упаковки сипучих продуктів: круп, борошна і навіть горіхів, пише сайт polki.

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Існує ефективний спосіб знищити харчову моль — і це не шкідливий хімічний засіб, який ви боїтеся розмістити на полицях з продуктами. Вам на допомогу прийдуть природні засоби — зокрема, часник і гвоздика.

Помістіть кілька сушених гвоздик на невеликий шматок тканини, потім складіть його і зав’яжіть гарною стрічкою. Розмістіть кілька таких пакуночків на полицях і в ящиках для сухих продуктів. Вони захистять від молі до 2 років.

Часник — також ефективний спосіб знищити харчову моль. Потрібно потерти прорізаний зубчик бавовняною тканиною, залишити на свіжому повітрі на деякий час, а потім покласти в ємності з сухими продуктами. Тоді моль буде триматися подалі від них, а запах часнику буде зовсім непомітним.

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Однак пам’ятайте, що найефективнішим способом боротьби з міллю є зберігання харчових продуктів у щільно закритих контейнерах і банках. Тоді шкідник не зможе відкласти в них яйця, а ви захистите свою їжу і не будете турбуватися про те, що викинете кілограми їжі, виявивши в одному з контейнерів черв’яків.

Нагадаємо ще кілька способів позбутися харчової молі.

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