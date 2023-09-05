Надійні засоби від молі: як позбутися комах раз і назавжди

Кожна господиня намагається створювати у своєму будинку чи квартирі затишок та комфорт, а також стежити за чистотою. Проте навіть у найдосвідченіших і найохайніших можуть з'явитися плодові мушки, жучки в крупах, а також міль в одязі, речах та на кухні.

Про те, як самостійно знищити моль в квартирі, розповідає мережевий ресурс narodnyiproduct.

Харчова міль з'являється, навіть якщо ви регулярно миєте кухню і стежите за її чистотою — від виникнення такого шкідника не застрахований ніхто. Вся справа в тому, що міль можна принести з магазину разом з зараженою крупою — навряд чи ви, стоячи в супермаркеті, розглядаєте пакети.

Перед тим як позбутися від харчової молі назавжди, важливо зрозуміти, де ж міль влаштувала собі затишний будинок, в якому заляльковуються личинки. Для цього потрібно перевірити всі темні місця на кухні — плінтуси, внутрішні кути шаф і шафок, духовку, хлібницю. Після цього перейти до ревізії круп — якщо ви берете в руки пакет і бачите, як всередині колишеться ледь помітна павутинка, то знайте — це личинки, які потім перетворяться в цілком зрілих і ненажерливих особин.

Господині, які стикалися з таким шкідником у себе на кухні, рекомендують народні засоби від харчової молі. Вважається, що саме такі методи допоможуть швидко прогнати настирливого і небезпечного гостя, а також зробити так, щоб він більше не повернувся:

- часник — у ємності з крупами потрібно покласти по 2 часточки;

- оцет — розвести з водою в співвідношенні 1:1 і вимити всі шафки на кухні;

- господарське мило — 1 брусок натерти на тертці, розвести в 1 л води і вимити засобом всі поверхні;

- лаванда, лавровий лист, тютюн — розкласти по шафках ненависні для молі джерела запаху.

Важливо розуміти, що варто позбавлятися не тільки від дорослих метеликів, а й від личинок, інакше, коли вони окукляться, ви знову побачите шкідників. Всі заражені крупи, в яких ви знайшли павутину, личинок або міль, складіть в пакет, зав'яжіть і викиньте на смітник. Шафи і полиці пропилососьте і вимийте розчином з оцтом або господарським милом. Вцілілі крупи пересипте в скляні банки або пластикові пляшки і ставте назад в шафи.

І ще одна корисна порада: для того щоб убезпечити себе від появи молі, не купуйте крупи «про запас» і не зберігайте їх в заводських пакетах довше 2 місяців.

Раніше ми розповідали, як позбутися надокучливих плодових мушок, які дуже агресивно розповсюджуються восени, коли багато свіжих овочів та фруктів.

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