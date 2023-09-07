Так роблять британці: як позбутися молі на кухні та у шафі

Багато мешканців квартир та будинків не тільки в Україні, але й за кордоном, стикаються з тим, що в них завелась міль.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на британського експерта Девіда Кросса, керівника академії технічної підготовки Rentokil Pest Control.

А деякі люди зовсім впадають в паніку, і небезпідставно. Здавалося б, нешкідлива крилата мушка, але вона таки здатна завдати великої шкоди меблям, продуктами і багатьом іншим речам.

«Якщо ви помітили п'ять або шість комах пильного кольору в кімнаті, то, швидше за все, у вас «серйозне зараження», — застерігає Девід Кросс.

На цьому етапі він радить звернути увагу на те, чи пошкоджені натуральні волокна — одяг, штори і килими.

Хоча самі метелики не їдять одяг, їхній «молодняк» — їсть.

Тому присутність дорослих особин є показником того, що їхні личинки ховаються десь у темних кутках.

Щоб позбутися молі, ентомолог з університету Кентуккі Майкл Поттер радить випрати або здати в хімчистку одяг, щоб вбити яйця і личинки.

Температура при пранні має бути висока — приблизно 55 градусів за Цельсієм. Ще один з кроків — це прибрати підлогу, килими і внутрішні вентиляційні отвори. Це допоможе позбутися личинок і речовин, які можуть спричинити майбутнє зараження. Також можна спробувати заморозити заражені предмети на 24 години. Це вб’є комах.

Для того щоб позбутися молі на кухні, можна застосувати аромати, які не подобаються цьому шкіднику, зокрема, оцет, гвоздику або цитрусові.

Можна використовувати кілька способів, які допоможуть відлякати харчову міль. Зокрема, скляні ємності і кухонні шафи варто протерти розчином з води та оцту (1:1), також можна додати гвоздичного чи цитрусового масла або нагрітого оцту.

Висушену гвоздику можна покласти на кухонних поличках, також можна використовувати шкірку з апельсинів чи інших цитрусових.

Не любить харчова міль також запаху деяких трав, наприклад, полину, лаванди чи розмарину.

Можна також покласти на кухонні полички шматочки господарського мила, аромат якого відлякує шкідників.

До банок з крупою експерти радять покласти часник.

Ще один ефективний засіб — лавровий лист. Він пригнічує комаху своїм стійким запахом. Водночас можна використовувати як свіжий, так і засушений лавровий лист. Тому після обробляння всіх поверхонь від харчової молі на поличках розкласти мішечки з лавровим листком.

Крім того, можна застосувати камфорну ефірну олію і натуральну камфору. Як і платтяна міль, комахи на кухні не витримують їхній запах і залишають насиджені місця, щойно його відчують.

Досить ефективними у вирішенні проблеми з харчовою міллю можна назвати ароматні трави — гвоздика, лаванда

пижма, герань, розмарин, ялиця, базилік.

Висушені ароматні трави слід розкласти в місцях скупчення харчової молі, щоб позбутися зрілих особин вже за 5−7 днів. Такі ж результати дають ефірні олії цих трав.

Деякі з вказаних засобів можна застосовувати і проти молі в шафах — приміром, гвоздику і лавровий лист. Візьміть гвоздику, подрібніть в кавомолці. Зі старих капронових колготок зробіть мішечки та покладіть туди по 1 чайній ложці гвоздики. Такі ж мішечки можна зробити з лавровим листом.

Розкладіть ці мішечки в шафах, на полицях, в складках одягу, в кишені. Можна покласти в взуття з натуральним хутром.

Ще можна використовувати: траву ромашки, лаванду, тютюн, полин, пижмо, лаванду. Можна розкласти апельсинові скоринки та каштани. Найефективніші засоби — часник, гвоздика і розмарин.

Але краще запобігати зараженню — підтримуючи чистоту на кухні і в гардеробі. Також перед довгим зберіганням експерт пропонує віднести в хімчистку одяг, на який потенційно можуть накинутися комахи. Або ж запакувати одягу у сумку із засобом проти молі і зберігати його в щільно закритій шафі.

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