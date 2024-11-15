Порошенко може стати найбагатшим олігархом під час війни: експерт знайшов нових 2 млрд грн у декларації нардепа

З початком широкомасштабного вторгнення доходи лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка зросли у 25 разів. Лише за 10 місяців 2024 року Порошенко збагатів на майже 4 мільярди гривень та має всі шанси стати найбагатшим олігархом країни, пише політолог Петро Олещук.

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«Лідер „Європейської солідарності“ Петро Порошенко власним прикладом довів, що війна — це збагачення. Лише за жовтень він приріс майже двома (!) мільярдами гривень. Якщо зазирнути у декларації Порошенка, побачимо, що справжнє збагачення прийшло до Петра Олексійовича саме у війну», — пише Петро Олещук.

Олещук звертує увагу на те, що у довоєнний 2021 рік Порошенко показав дохід лише у 162 млн грн, у 2022 році — вже у 9 разів більше: 1 млрд 435 млн грн. А 2023 рік взагалі завершив з 1 млрд 440 млн грн на рахунках. Натомість найуспішнішим роком олігарха став 2024-й, який ще не закінчився.

«Лише за 10 місяців 2024 року Порошенко збагатів на майже 4 мільярди гривень! Ще рік не закінчився, а він вже отримав грошей у 25 разів більше, ніж за рік до війни», — зазначає експерт.

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Олещук також порівнює збільшення доходів Порошенка під час війни зі скороченням статків інших олігархів: активи найбагатшої людини України Рината Ахметова скоротились на 64% (мінус 365 млрд гривень). Друге місце у рейтингу найбагатших українців Віктор Пінчук за роки війни втратив 20 мільярдів гривень.

«Лише Порошенко не просто піднявся з 12-го на 3 місце ТОП-олігархів, а й рекордно пришвидшив своє збагачення. Найцікавіше те, що судячи з темпів збагачення, „головний опозиціонер“ ще за час війни має всі шанси стати головним олігархом України», — резюмує Петро Олещук.

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Як повідомлялось раніше, військові звинуватили Порошенка у тому, що він піариться на ЗСУ.

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