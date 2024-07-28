Діджитал-відтінки в одязі та аромат гаджетів: прогнози від тренд-редакторкиа Ольги Сметанської
Вирушаючи до магазину купувати одяг, взуття та аксесуари, дуже важливо знати тренди сьогоднішні та найближчого майбутнього. Тоді ці речі носитимуться досить довго та із задоволенням. Знання трендів забезпечує правильні інвестиції у гардероб.
Можливо, ви здивуєтеся, але тренд-форкастери (експерти, які прогнозують тренди) вже сьогодні знають, який одяг і взуття ми носитимемо через п'ять років, про які гаджети мріятимемо, якій їжі віддаватимемо перевагу.
Сьогодні йтиметься про нові тренди в гардеробі, які пов'язані з діджитал-сферою та штучним інтелектом.
1. Діджитал-відтінки
Ще недавно світ божеволів за кольором діджитал-лаванда. У цьому відтінку купувалися худі та спортивні костюми, чохли для смартфонів та сумки. Навіть всесвітньо відома співачка Тейлор Свіфт виконала пісню під назвою Lavender Haze («Лавандовий серпанок») і знялася в кліпі, де практично все в цьому кольорі. Діджитал-кольори, які ніби пропущені через екрани гаджетів, зараз на піку популярності і такими залишатимуться мінімум ще два роки.
Які ж саме відтінки модні? Насамперед, за прогнозами аналітиків провідного у світі тренд-агентства WGSN, це «електрична фуксія». Колір фуксія так полюбився, що від нього неможливо відірватися. Яскравий, соковитий, енергетичний — і в цьому його розкіш. Коли він стрімко увірвався на подіуми, його назвали «новим чорним» — і не помилилися. Здавалося б, він мав би давно набриднути і вийти з моди — але ні, здається, він прийшов назавжди. І ось його нова інтерпретація. Модна зараз діджитал-фуксія — це фактично злиття рожевого з фіолетовим. Цей відтінок легко поєднується з іншими. Він гарний і з чорним, і з білим, і синім, і з блакитним…
Ще два модні відтінки — «синя аура» та «трансформаційний бірюзовий». І той, і інший, напевно, ви вже зустрічали в колористиці чохлів гаджетів. Відтінок «синя аура» досить спокійний, його називають «новим сріблом». До речі, він чудово поєднується із цим металом. А щодо кольорових поєднань в одязі, чудово комбінується з сірим, білим, лимонним, фуксією… У такому відтінку красиві і сумки, і взуття, і прикраси — наприклад, намисто або сережки.
«Трансформаційний бірюзовий» визначають як такий, що мотивує і асоціюється зі змінами. Він неймовірно красивий в аксесуарах — наприклад, у шовковій хустці або шарфі. Цей відтінок чудово поєднується з пісочним, бежевим, чорним, білим… Дуже ефектними будуть композиції з апельсиновим або з бурштиновим.
Діджитал-кольори актуальні в одязі та аксесуарах, декоративній косметиці та навіть предметах інтер'єру. Крісло або диван у кольорі діджитал-фуксія неодмінно стануть у вашому домі улюбленим, а діджитал-синій додасть у спеку вашій оселі прохолоди. Діджитал-бірюза буде доречною в дитячій кімнаті, де мешкає школяр, який цікавиться інноваціями.
За прогнозами тренд-аналітиків, особливо ці відтінки будуть затребувані молоддю, яка полюбила віртуальний світ чи не більше, ніж реальний. Діджитал-кольори — це цифрова інтерпретація реального світу, яка зачаровує незвіданістю і новизною.2. Парфумерія з ароматом гаджетів
Ні, це не зовсім не абсурд. Аромат гаджетів — швидше поняття метафоричне. Це запах новизни. Якщо ви чутливі, напевно помічали, що речі вашої мрії, коли ви відкриваєте коробку з ними, пахнуть якось особливо. Як саме, пояснити важко. Насправді аромат гаджетів містить ноти свіжі та незвичні. Це композиція, яка дарує вам відчуття новизни та щастя. А ще такі аромати сміливо можна назвати футуристичними.
3. ШІ-фешен-консультанти
Напевно, багато хто згадає ситуацію в магазинах одягу і взуття, коли продавець-консультант наполегливо рекомендував купити ту чи іншу річ на тій підставі, що вона вам пасує. Ви відчували, що це не зовсім так, а може, і зовсім не так. Але продавець не відступав у надії на те, що все ж таки ви залишите гроші в цьому магазині.
Перевага ШІ-фешен-консультантів у тому, що вони не нав'язують, а лише підказують. Наприклад, із чим поєднується та чи інша річ у гардеробі. Якщо вам сподобалася сумка на фото улюбленої співачки, ШІ визначить бренд, підкаже, де можна такий аксесуар придбати і навіть дасть посилання на подібні товари.
Кілька років тому мені пощастило спілкуватися зі всесвітньо відомим інноватором Адамом Чейєром, який розробив унікальну технологію голосового спілкування гаджета і людини Siri, що стала одним із перших кроків до впровадження штучного інтелекту в масові сервіси. На його думку, штучний інтелект може стати ідеальним експертом, який допоможе підібрати саме ті туфлі або кросівки, що будуть для вас ідеальними. У каталогах представлені тисячі пар взуття. ШІ опрацьовує неймовірну кількість візуальних ознак і створює тест із, скажімо, двох десятків запитань, відповівши на які ви з максимальною точністю визначите, яка пара взуття саме та, що вам потрібна.
До речі, вже давно практикуються і віртуальні примірочні. За допомогою спеціальних додатків ви можете приміряти вподобані вам кросівки, не виходячи з дому. Ба більше, ви навіть зможете подивитися, як вони поєднуватимуться з тим чи іншим вашим вбранням. І не треба нікого питати: мовляв, як вам? Все очевидно без зайвих слів.
4. Цифровий одяг та діджитал-ефекти
Про них насамперед потрібно знати любителям соціальних мереж. Цифровий одяг сьогодні створює вже чимало брендів. Клієнт висилає фото — і отримує свій образ у новому вбранні. Зручно і швидко. Цифровий одяг не займатиме місце у вашій шафі, де, скоріше за все, і так уже всього повно. Для нього не потрібно худнути. Він ідеально сяде на будь-яку фігуру. Його не потрібно ні прати, ні сушити, ні прасувати. І, що дуже важливо, під час його створення практично не доводиться витрачати природні ресурси, а після використання не стоїть питання про його утилізацію. Щоправда, коштує він поки що недешево, але з розвитком технологій ситуація, ймовірно, змінюватиметься, і таким чином цифровий одяг ставатиме доступнішим. Цифровими можуть бути й аксесуари. Що стосується діджитал-ефектів, вони теж зацікавлять насамперед активних користувачів соцмереж. Одяг із доповненою реальністю (AR) незвичайний. Коли на принт наводиш смартфон, він на екрані гаджета «оживає».
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Фото з альбому Ольги Сметанської17
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