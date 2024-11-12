Трендові кольори Різдва-2024: вас здивують поєднання, які радять використати у святковому інтер'єрі

До зимових свят часу дедалі менше. А це означає, що вже сьогодні варто продумати різдвяний декор інтер'єру. Атмосфера майбутніх зимових свят створить у будинку особливий настрій і для дітей, і для дорослих. Адже з Різдвом та Новим роком пов'язане очікування чудес.

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Трендовими кольорами Різдва-2024 вважається поєднання відтінків червоного вина й золота. Винні тони асоціюються з вінтажем і особливо гарні у поєднанні з зеленим та солом'яним. Також актуальні поєднання червоного та білого.

Серед абсолютно нових тенденцій — прикраси у рожевих відтінках. Але важливо розуміти, що такий декор пасуватиме не до кожного інтер'єру. Якщо у вас він у білих або сірих тонах, то рожевий справді матиме вишуканий вигляд.

А ще актуальний синій у відтінку сапфірового. Такі кулі будуть ідеально поєднуватися із золотистим декором у будинку, де досить багато дерев'яних фактур.

Якій колірній гамі віддати перевагу, вирішувати вам. Головний критерій — щоб вона радувала вас та ваших рідних.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як доглядати прикрашену новорічну ялинку. щоб вона довше вас радувала.

Фото Ольги Сметанської

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