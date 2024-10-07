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Стиль життя

Модний відтінок осені-2024: як зробити кімнату затишною за допомогою кольору

22:01 7 жовтня 2024
Теракотовий колір в інтер&#39;єрі

Теракотові тони теплі та затишні, саме тому восени вони повертаються в інтер'єр. А ще ці відтінки асоціюються з прянощами: шафраном, куркумою, корицею… До речі, яблучний пиріг із корицею — це і є смак осені, улюблений для багатьох з нас.

На думку тренд-аналітиків, кімната в теракотових тонах може стати «пряним» місцем у вашій оселі — місцем затишку та натхнення. Кардинально міняти нічого не потрібно. Просто додайте теракотовий плед та декоративні подушки, а ще — чашки з блюдцями. На кухні також можна доповнити обстановку теракотовою скатертиною та серветками. Прекрасна ідея — купити у відтінках обпаленої червоної глини горщики для квітів. Наприклад, для жовтих та білих хризантем.

Теракот доречний практично у всіх кімнатах, включно з передпокоєм та ванною. До речі, у ванній повісьте рушники у цих відтінках і помістіть у мильницю помаранчеве мило — і ви побачите, як одразу зміниться настрій.

Теракотовий колір чудово поєднується з білим, сірим, коричневим, чорним, блакитним, синім та зеленим. Однак найважливіше, щоб колірна композиція подобалася вам та вашим близьким.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ще один інтер'єрний тренд осені 2024 року. Відтінки шоколаду та золото також зараз у моді.

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