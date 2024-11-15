Неприємного запаху як не бувало: навіщо досвідчені домогосподарки заморожують зубну пасту

Кмітливі домогосподарки, які раніше розповіли, як за допомогою найдешевшої зубної пасти можна зробити вдома засіб, що допоможе відмити найбруднішу кастрюлю чи пательню, розказали, як зубна паста може допомогти позбутися неприємних запахів, пише woman24.kyiv.ua.

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Так, зубну пасту можна використовувати в боротьбі з неприємними «ароматами», які просочують обробні дошки та інше кухонне приладдя. Потрібно запастися пастою з м’ятою або ментолом і заповнити форми для заморожування льоду пастою.

За необхідності вийміть такий заморожений кубик і протріть ним кухонне приладдя, після чого ретельно промийте його під струменем води — запах гарантовано зникне.

Як писали «ФАКТИ», зубну пасту можна застосовувати й для видалення застарілих плям на одязі, які «не беруть» інши засоби чищення. Відмінно вона відмиває і забруднені поверхні, наприклад, пофарбовані стіни, на яких з'явилися плями.

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Також звичайна зубна паста може використовуватися для видалення неприємного запаху з рук, до яких після приготування страв з рибою або часником «чіпляється» неприємний та стійкий запах.

Фото: www.hibiny.ru

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