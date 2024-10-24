Тільки не кажіть стоматологу: чому досвідчені домогосподарки іноді воліють використовувати дешеву зубну пасту

Звичайна зубна паста, окрім своєї прямої функції, виконує ще кілька і є вельми корисною не лише для гігієни ротової порожнини, а й для наведення чистоти в побуті. Так, за допомогою найдешевшої зубної пасти можна зробити вдома засіб, що допоможе відмити найбруднішу кастрюлю чи пательню або зробити ніж гострішим.

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Як пише dailynews.kyiv.ua, зубну пасту можна застосовувати й для видалення застарілих плям на одязі, які «не беруть» інши засоби чищення.

Спочатку пасту наносять на місце забруднення та чекають, коли вона підсохне, а потім кидають у пральну машинку. Зазвичай це займає до 10 хвилин. Якщо пляма на одягу застаріла, рекомендують потримати річ з пастою до 2 годи і лише тоді випрати.

Відмінно вона відмиває і забруднені поверхні, наприклад, пофарбовані стіни, на яких з'явилися плями. Для боротьби з ними зубну пасту втирають у місця забруднення, а залишки прибирають ганчіркою.

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Також паста допоможе повернути блиск столовим приборам, якщо ложки, виделки та ножі стали тьм'яними через наліт. Столові прибори можна чистити за допомогою старої зубної щітки.

Раніше блогеркаClean Master розповідала про дієвий засіб для миття туалету, який вона робила з яєчної шкаралупи, кока-коли та зубної пасти.

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Фото Pixabay

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