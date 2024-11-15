Loancompas запустив проєкт з фінансової грамотності у формі тестування

Мікрофінансовий портал Loancompas, запускає амбітну програму з підвищення фінансової грамотності населення України, розробивши освітню платформу у вигляді простих та ефективних тестів. Ця ініціатива є важливим кроком до створення більш фінансово освіченого прошарку користувачів, які періодично звертаються до МФО та банків за позиками.

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Чому це важливо?

Низький рівень фінансової грамотності є важливою проблемою у кредитній сфері та створює низку проблем як для самого позичальника, так і для кредитора. Нерозуміння основ фінансів призводить до необдуманих рішень, виникнення проблемних боргів та фінансової нестабільності. Команда Loancompas.com.ua вірить, що фінансова грамотність — це ключ до успіху кожної людини та процвітання країни в цілому.

Що пропонує програма?

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Програма містить серію інтерактивних тестів, розроблених фахівцями проєкту. Формат — простий та зрозумілий кожному — на поставлене питання підготовлено 3 варіанти відповідей, лише 1 з яких правильне. Підбиття підсумків відбувається у вигляді рейтингу. Відповідаючи на питання, користувачі отримають знання про:

Роботу банків та мікрофінансових організацій. Як обрати найкращий фінансовий продукт, які ризики пов’язані з кредитуванням.

Які права має позичальник, згідно чинного вітчизняного законодавства, як захистити себе від недобросовісних кредиторів.

Шахрайські схеми. Як розпізнати фінансових шахраїв, які найпоширеніші схеми обману, як себе захистити від найпоширеніших злочинів.

Як розрахувати загальну вартість кредиту, які фактори впливають на розмір процентної ставки.

Планування бюджету. Як скласти персональний та сімейний бюджет, як накопичувати кошти та досягти особистих фінансових цілей.

Запуск цієї програми — це не просто маркетинговий хід, а свідоме рішення компанії зробити свій внесок у розвиток освіченого суспільства. Менеджер кредитного порталу Loancompas.com.ua Олександр Чудінович переконаний: «Фінансова грамотність — це не просто знання, це навичка, що дозволяє людям управляти своїм життям. На пізніших етапах ми плануємо запросити зацікавлених кредиторів долучитися до нашої ініціативи та зробити свій внесок у створення більш фінансово освіченого суспільства».

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Залучивши до програми нові МФО та банки в програму будуть додані елементи програми лояльності, що включатимуть надання індивідуальних промокодів на знижку при отриманні позики, акційні ставки, розіграші призів та погашення частини заборгованості самим кредитором.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що банки зможуть блокувати картки, на які переказують понад 400 тисяч гривень, та пояснювали, як цього уникнути.

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