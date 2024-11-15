Зеленський був проти: Шольц поговорив з путіним про війну в Україні і перспективи миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який раніше заперечував перемовини про мир в Україні без України, 15 листопада провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Перемовини ініціював Шольц. Як повідомляє DW, це перша їхня розмова за майже два роки, остання відбулася в грудні 2022 року.

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Перед дзвінком в кремль Шольц зателефонував Володимиру Зеленському. За даними Reuters, яке цитує свої анонімні джерела в Києві, президент України був проти цієї розмови. Він попередив канцлера Німеччини, що розмова з кремлівським диктатором знизить його ізоляцію і дасть змогу продовжувати війну. На думку Зеленського, така розмова лише зміцнить путіна, який прагне не миру, а перепочинку.

Проте діалог Шольца і путіна все ж відбувся. Як повідомляють ЗМІ, під час розмови Шольц засудив агресивну війну росії проти України та закликав путіна до мирних переговорів і виведення російських військ з української території. Канцлер Німеччини наголосив на непохитній підтримці України з боку Німеччини та її союзників.

Після розмови з путіним, Шольц планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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росЗМІ після телефонної розмови канцлера ФРН з путіним повідомили, що кремлівский диктатор нагадав Щольцу, що війна рф з Україною стала прямим результатом багаторічної агресивної політики НАТО, спрямованої на створення на українській території антиросійського плацдарму. Проте путін зазначив, що росія відкрита до відновлення переговорів.

«Пропозиції росії добре відомі і викладені, зокрема, в червневому виступі в російському МЗС. Можливі домовленості мають враховувати інтереси рф у сфері безпеки, виходити з нових територіальних реалій, а головне усунути першопричини конфлікту», — цитує видання «Дзеркало тижня» росЗМІ.

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Як писали «ФАКТИ», раніше експерти розкритикували план Трампа-Венса щодо припинення війни в Україні.

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