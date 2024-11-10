Канцлер Німеччини висловився щодо перемовин про мир без України

Після неформального саміту ЄС у Будапешті федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заявив, що підтримка України у 2025 році не зупиниться, висловив думку щодо завершення війни. Він сказав, що ніяких перемовин про мир в Україні без участі цієї країни бути не повинно. За його словами, на саміті були висловлені різні думки щодо цього питання, пише Deutsche Welle.

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«Україна зазнала нападу, — зазначив Шольц. — Вона прийняла рішення бути європейською державою, котра входить до Європейського Союзу і поділяє його цінності демократії та верховенства закону. В ЄС вже створені умови для надання Києву кредитів на 50 млрд доларів».

До того президент Володимир Зеленський заявив, що не повинно бути жодних поступок путіну з метою досягнення миру в Україні, адже вони «неприйнятні для України й самогубні для Європи».

Раніше експерти розкритикували план Трампа — Венса щодо припинення війни в Україні.

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