Командир військової частини змушував солдатів будувати будинки своїм родичам, погрожуючи відправкою на передову (фото)

В Україні, яка бореться з російською агресією, командир однієї з військових частин Дніпропетровщини примусив підлеглих працювати на приватному будівництві для своїх близьких родичів. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

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Працівники ДБР повідомили йому про підозру.

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«П'ять військовослужбовців, починаючи з 2022 року, зводили будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту, також начальник „замовив“ у домі для матері зону барбекю. У разі відмови працювати командир погрожував бійцям відправити їх на передову в найгарячіші точки. Військовослужбовці майже три роки не з’являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань. Загальна сума збитків державі складає 2,5 млн гривень», — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання та роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користуються.

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«Під час слідчих дій вилучено документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їх „заступання“ в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи щодо будівництва. Командира військової частини затримано та повідомлено про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426−1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років», — повідомили в ДБР.

Як писали «ФАКТИ», раніше працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, через недбалість якого безпідставно було виплачено майже 1 млн гривень з держбюджету.

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