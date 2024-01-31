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Незаконно виплатив підлеглим 1 млн гривень: праоохоронці викрили начальника штабу військової частини

14:35 31 січня 2024
люди

Правоохоронці продовжують викривати зловживання в армії. Так, працівники ДБР повідомили про підозру начальнику штабу однієї з військових частин Миколаївщини, через недбалість якого безпідставно було виплачено майже 1 млн гривень з держбюджету.

За інформацією ДБР, військовий з березня по липень 2022 року нараховував додаткові виплати 10 підлеглим військовослужбовцям, які нібито виконували бойові завдання на передовій.

При цьому ці люди не перебували у районі проведення бойових дій, а деякі з них взагалі були відсутні на службі без поважних причин.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

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Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

«Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків», — йдеться у повідомленні.

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Раніше «ФАКТИ» писали про справу колишнього керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, якого підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Також «ФАКТИ» розповідали про «справу Гринкевичів», яка також стосується постачання для ЗСУ.

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