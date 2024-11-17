У Росії помер відомий співак, екс-соліст гурту «На-на» Володимир Левкін. За попередньою інформацією, смерть настала у лікарні, куди Левкіна доставили з підозрою на пневмонію.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, за даними росЗМІ, останнім часом артист з'являвся на публіці переважно у темних окулярах, не називаючи причин. Повідомлялося, що на початку 2000-х років діагностували рак лімфатичної системи. Тоді співак переніс важке лікування: йому знадобилося дві пересадки кісткового мозку.

На момент смерті співакові було 57 років.

Незважаючи на стан здоров'я Левкін активно підтримував дії диктатора путіна та війну в Україні. На початку року він зізнавався, що ходив до військкомату, щоб особисто підтримати майбутніх окупантів.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в жовтні в росії помер також відомий співак і композитор В'ячеслав Добринін .

РЕКЛАМА

319

Читайте нас у Facebook