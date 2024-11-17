Помер екс-соліст популярного у 1990-х російського гурту «На-На» Володимир Левкін
У Росії помер відомий співак, екс-соліст гурту «На-на» Володимир Левкін. За попередньою інформацією, смерть настала у лікарні, куди Левкіна доставили з підозрою на пневмонію.
Втім, за даними росЗМІ, останнім часом артист з'являвся на публіці переважно у темних окулярах, не називаючи причин. Повідомлялося, що на початку 2000-х років діагностували рак лімфатичної системи. Тоді співак переніс важке лікування: йому знадобилося дві пересадки кісткового мозку.
На момент смерті співакові було 57 років.
Незважаючи на стан здоров'я Левкін активно підтримував дії диктатора путіна та війну в Україні. На початку року він зізнавався, що ходив до військкомату, щоб особисто підтримати майбутніх окупантів.
Нагадаємо, що в жовтні в росії помер також відомий співак і композитор В'ячеслав Добринін .319
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