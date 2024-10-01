Майже не вставав із ліжка: помер відомий співак і композитор

В москві помер В'ячеслав Добринін, російський музикант, співак та композитор.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами менеджера артиста, останні два місяці 78-річний Добринін сильно хворів і майже не вставав із ліжка.

Добринін — автор відомих пісень («Ягода-малина», «Синій туман», «Не сип мені сіль на рану» тощо), музики до кінофільмів, зокрема до українського — «Приморський бульвар» (1988, 2 серії, Одеська кіностудія).

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Його пісні виконували Алла Пугачова, Михайло Шуфутинський та інші відомі артисти.

Також нагадаємо про смерть на початку вересня «головного КВВшника» Олександра Маслякова, могилу якого невдовзі сплюндрували.

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