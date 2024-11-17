«путін вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях», — Кулеба про дзвінок Шольца господареві кремля

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився думками щодо телефонних переговорів канцлера ФРН Олафа Шольца з російським диктатором володимиром путіним.

ВІДЕО ДНЯ

«Кілька місяців тому канцлер Шольц запитав президента Зеленського, чи буде доречним дзвінок путіну. Зеленський був проти цієї ідеї, і Шольц утримався. Однак після виборів у США Шольц вирішив, що час настав, і зателефонував. Зеленський привселюдно, але м'яко розкритикував його за це.

Який результат?

Дзвінок, схоже, не означає нічого суттєвого для покращення іміджу Шольца серед німецьких виборців, які симпатизують Росії.

РЕКЛАМА

путін вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях. Одразу після Угорщини.

Довіра між Зеленським і Шольцом була напруженою. Не забувайте, що Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США.

РЕКЛАМА

Репутація Німеччини серед українців, яку вона насилу здобула, зазнала значного удару.

путін продемонстрував усьому світові, що його стратегія працює — Захід нарешті схиляє голову, прикриваючись закликами припинити війну, чого він робити не збирається.

РЕКЛАМА

Можливо, я не в курсі всіх аргументів на користь цього дзвінка, але мені важко зрозуміти, чим він був виправданий.

Англійською це називається «фальстарт». Який еквівалент цього терміна німецькою мовою?" — написав він.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

127

Читайте нас у Facebook