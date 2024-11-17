«путін вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях», — Кулеба про дзвінок Шольца господареві кремля
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився думками щодо телефонних переговорів канцлера ФРН Олафа Шольца з російським диктатором володимиром путіним.
«Кілька місяців тому канцлер Шольц запитав президента Зеленського, чи буде доречним дзвінок путіну. Зеленський був проти цієї ідеї, і Шольц утримався. Однак після виборів у США Шольц вирішив, що час настав, і зателефонував. Зеленський привселюдно, але м'яко розкритикував його за це.
Який результат?
Дзвінок, схоже, не означає нічого суттєвого для покращення іміджу Шольца серед німецьких виборців, які симпатизують Росії.
путін вирвався з європейської ізоляції, і Німеччина проклала йому шлях. Одразу після Угорщини.
Довіра між Зеленським і Шольцом була напруженою. Не забувайте, що Німеччина є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні після США.
Репутація Німеччини серед українців, яку вона насилу здобула, зазнала значного удару.
путін продемонстрував усьому світові, що його стратегія працює — Захід нарешті схиляє голову, прикриваючись закликами припинити війну, чого він робити не збирається.
Можливо, я не в курсі всіх аргументів на користь цього дзвінка, але мені важко зрозуміти, чим він був виправданий.
Англійською це називається «фальстарт». Який еквівалент цього терміна німецькою мовою?" — написав він.
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