Гарбузовий пляцок: справжня знахідка для осінніх чаювань
Традиційний пляцок можна зробити ще смачнішим, додавши до нього осінній овоч — гарбуз. Готувати його просто і швидко. Пляцок з ніжною текстурою буде гарним доповненням для чаювання і щоб пригостити своїх рідних, ділиться кулінарка Наталія Бевза.
Складники:
- 3 яйця
- 120 г цукру
- дрібка солі
- 1 пакетик ванільного цукру
- 200 г гарбузового пюре
- 25 мл олії
- 150 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача (5 г)
- цедра апельсина
- спеції за бажанням (кориця, кардамон, імбир, мускатний горіх)
Крем:
- 400 г сметани
- 100 г цукрової пудри
- ванільний цукор
- 1 ст. л. желатину + 25 мл води
Приготування:
В миску розбиваємо яйця, додаємо цукор і сіль. Збиваємо міксером близько 10 хв до світлої та пишної маси. Додаємо олію та гарбузове пюре, яке попередньо потрібно приготувати з запеченого гарбуза в духовці й збити блендером. Все перемішуємо та додаємо просіяне борошно з розпушувачем та спеціями. Хто полюбляє такі прянощі, як кардамон і корицю — це саме те, що додасть такого приємного аромату та смаку.
Застеляємо деко 30×40 силіконізованим пергаментом, викладаємо тісто і розрівнюємо по всій площині.
Випікаємо в розігрітій духовці при t 180 °C — 15 хв. Даємо коржу остигнути, знімаємо пергамент і розрізаємо на три рівні частини, шириною по 13 см кожний. Вийде такий невеличкий пляцок.
Готуємо крем: желатин заливаємо водою і залишаємо до набухання. До сметани додаємо цукрову пудру і збиваємо на малих обертах. Вливаємо розігрітий желатин та збиваємо міксером.
Збираємо пляцок. Кладемо корж, мастимо зверху кремом і викладаємо малину (може бути морожена). І так по черзі всі інші коржі. Зверху крем і декоруємо на свій смак.
Спробуйте також неймовірний смак салату «Шахтарський» від Ольги Матвєй зі… смаженими маринованими огірками.
А кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом найбюджетнішого овочевого бульйону.70
Читайте нас у Facebook