41.12 / 41.62 43.47 / 44.17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Гарбузовий пляцок: справжня знахідка для осінніх чаювань

20:06 17 листопада 2024
Гарбузовий пляцок

Традиційний пляцок можна зробити ще смачнішим, додавши до нього осінній овоч — гарбуз. Готувати його просто і швидко. Пляцок з ніжною текстурою буде гарним доповненням для чаювання і щоб пригостити своїх рідних, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

Складники:

  • 3 яйця
  • 120 г цукру
  • дрібка солі
  • 1 пакетик ванільного цукру
  • 200 г гарбузового пюре
  • 25 мл олії
  • 150 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача (5 г)
  • цедра апельсина
  • спеції за бажанням (кориця, кардамон, імбир, мускатний горіх)

Крем:

  • 400 г сметани
  • 100 г цукрової пудри
  • ванільний цукор
  • 1 ст. л. желатину + 25 мл води

Приготування:

В миску розбиваємо яйця, додаємо цукор і сіль. Збиваємо міксером близько 10 хв до світлої та пишної маси. Додаємо олію та гарбузове пюре, яке попередньо потрібно приготувати з запеченого гарбуза в духовці й збити блендером. Все перемішуємо та додаємо просіяне борошно з розпушувачем та спеціями. Хто полюбляє такі прянощі, як кардамон і корицю — це саме те, що додасть такого приємного аромату та смаку.

РЕКЛАМА

Застеляємо деко 30×40 силіконізованим пергаментом, викладаємо тісто і розрівнюємо по всій площині.

Випікаємо в розігрітій духовці при t 180 °C — 15 хв. Даємо коржу остигнути, знімаємо пергамент і розрізаємо на три рівні частини, шириною по 13 см кожний. Вийде такий невеличкий пляцок.

РЕКЛАМА

Готуємо крем: желатин заливаємо водою і залишаємо до набухання. До сметани додаємо цукрову пудру і збиваємо на малих обертах. Вливаємо розігрітий желатин та збиваємо міксером.

Збираємо пляцок. Кладемо корж, мастимо зверху кремом і викладаємо малину (може бути морожена). І так по черзі всі інші коржі. Зверху крем і декоруємо на свій смак.

РЕКЛАМА

Спробуйте також неймовірний смак салату «Шахтарський» від Ольги Матвєй зі… смаженими маринованими огірками.

А кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом найбюджетнішого овочевого бульйону.

70

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

водій

В Україні позбавлятимуть водійських прав пенсіонерів: хто під загрозою

унітаз

Розбиває вапняний наліт в унітазі краще за молоток: як очищають унітази в Болгарії

Гороскоп

Зірки допоможуть і в коханні, і в бізнесі: п'ять знаків зодіаку стануть щасливішими у другій половині листопада

Марина та Віталій Мостові

Найдорожче сало в Україні: родина полтавців придумала, як заробляти на стратегічному національному продукті

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту