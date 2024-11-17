Гарбузовий пляцок: справжня знахідка для осінніх чаювань

Традиційний пляцок можна зробити ще смачнішим, додавши до нього осінній овоч — гарбуз. Готувати його просто і швидко. Пляцок з ніжною текстурою буде гарним доповненням для чаювання і щоб пригостити своїх рідних, ділиться кулінарка Наталія Бевза.

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Складники: 3 яйця

120 г цукру

дрібка солі

1 пакетик ванільного цукру

200 г гарбузового пюре

25 мл олії

150 г борошна

1 ч. л. розпушувача (5 г)

цедра апельсина

спеції за бажанням (кориця, кардамон, імбир, мускатний горіх) Крем: 400 г сметани

100 г цукрової пудри

ванільний цукор

1 ст. л. желатину + 25 мл води

Приготування:

В миску розбиваємо яйця, додаємо цукор і сіль. Збиваємо міксером близько 10 хв до світлої та пишної маси. Додаємо олію та гарбузове пюре, яке попередньо потрібно приготувати з запеченого гарбуза в духовці й збити блендером. Все перемішуємо та додаємо просіяне борошно з розпушувачем та спеціями. Хто полюбляє такі прянощі, як кардамон і корицю — це саме те, що додасть такого приємного аромату та смаку.

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Застеляємо деко 30×40 силіконізованим пергаментом, викладаємо тісто і розрівнюємо по всій площині.

Випікаємо в розігрітій духовці при t 180 °C — 15 хв. Даємо коржу остигнути, знімаємо пергамент і розрізаємо на три рівні частини, шириною по 13 см кожний. Вийде такий невеличкий пляцок.

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Готуємо крем: желатин заливаємо водою і залишаємо до набухання. До сметани додаємо цукрову пудру і збиваємо на малих обертах. Вливаємо розігрітий желатин та збиваємо міксером.

Збираємо пляцок. Кладемо корж, мастимо зверху кремом і викладаємо малину (може бути морожена). І так по черзі всі інші коржі. Зверху крем і декоруємо на свій смак.

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