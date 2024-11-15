Найбюджетніший овочевий бульйон: цей рецепт вас точно здивує

Зараз у всьому світі популярно використовувати овочі, як то кажуть, від вершка до корінця. Це роблять навіть у найдорожчих ресторанах. Відомі кухарі, приміром, радять не викидати капустяний качан, а додавати до картоплі, яка відварюється на пюре. Качан потім витягують, а запах пюре виходить неперевершений.

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Рецептом незвичайного овочевого бульйону поділилася кулінарка Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати ніжний мус із курячої печінки.

— У хід ідуть картопляна і морквяна шкірка, лушпиння цибулі, стебло брокколі, хвостик перцю, гілки кропу, - каже Елла Іванова. — Також можуть стати в пригоді помідори, що втратили презентабельний вигляд, зелень, що зів'яла. У мене є один секрет: щоб бульйон вийшов гарного кольору, перед варінням усі інгредієнти я обсмажую на олії, додавши трохи часнику. Потім усе це вариться до готовності. Звичайно, додаємо сіль і перець. Проціджуємо — і готово!

Такий бульйон може стати чудовою основою для супів та соусів.

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Раніше фудблогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом осіннього грибного салату, а кулінарка Наталія Бевза — сирних хрустких рогаликів.

Фото з альбому Елли Іванової

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