А ви не куштували смажені мариновані огірки? Тоді приготуйте салат «Шахтарський»!

Українська кухня — широка й багатогранна, в ній є місце і для національних, і для локальних страв, які готують лише у певному регіоні. Так, наприклад, деякі господині (і їхні родини) дуже полюбляють «Шахтарський» салат, головними інгредієнтами якого є и'ясо і… смажені солоні огірки.

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Його приготування на своєму каналі продемонструвала блогерка-переселенка з нині окупованого Маріуполя Ольга Матвій. Нині вона саме перебуває у шахтарському краї на заході країни. І ось одна з її нових підписниць звернулась до кулінарки із запитанням, чи не доводилось Ользі готувати салат «по-шахтарськи».

Пані Ольга здивувалась, зізнавшись, що навіть не чула про такий спосіб готування салатів. І вирішила мерщій надолужити брак вражень. Що з цього вийшло, вона розповіла у своєму кулінарному блозі.

«Дійсно, дуже смачно! Тепер ділюся цим рецептом з вами, спробуйте і ви приготувати таку смакоту!» — розповіла Ольга Матвій, на переконання якої відкривати для себе нові горизонти смаків ніколи не пізно.

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Склад салату:

філе птиці — 200 г

цибуля — 1 шт

горошок — 100 г

мариновані огірки — 6 шт

зелена цибуля — 30 г

олія — 80 мл

часник — 3−4 зубчика

сіль і перець — за смаком.

Приготування

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Для початку слід відварити м'ясо. Найкраще підійде індичка чи качка, але можна взяти й куряче філе. М'ясо треба охолодити і нарізати на довгі шматочки.

Цибуля шинкується на пір'я і переминається руками (маринувати її не треба, досить, аби пустила сік).

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Горошок просто додається з банки.

Огірки розрізаються вздовж на три частини (шкірка залишається), а потім знов ріжуться вже впоперек на тонекі шматочки і викладаються на холодну пательню. Після цього вже слід додати олію і ввімкнути плиту на повну потужність. Смажити огірки потрібно постійно помішуючи, а відключивши нагрів, додати вичавлений через прес часник,

Саме цю заправку ще теплою слід додати до салату і добре його перемішати.

«Важливо, аби страва добре настоялася, тому до столу її слід подавати не раніше, ніж через годину після приготування», — наполягає блогерка.

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