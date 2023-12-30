Улюблений пляцок багатьох галичан: без нього Новий рік може не прийти!

Поки в багатьох областях України вважають «своєю» страву від назвою «бігос», деякі галичани горді від того, що вони готують на новорічні свята пляцок з двох пісочних коржів, макової та сирної начинки — адже без нього і Новий рік не стане святом — так, просто собі «застіллячко»!

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише «Господинька».

«Його тут печуть на усі свята! Дуже давній і смачний рецепт», — вказує авторка рецепту.

Що знадобиться

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Пісочне тісто:

500−550 г борошна

1 ч. л. розпушувача

300 гр. вершкового масла (холодне)

3 жовтки

200 г цукру

150 г сметани

20 г какао-порошку

Макова начинка:

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240 г маку (запареного)

3 яєчні білки

150−200 г цукру

2 ст. л. крохмалю

Сирна начинка:

1 кг кисломолочного сиру

200 г цукру

4 яйця

2 ст. л крохмалю

100 г вершкового масла (розтопленого)

ванільний цукор

цедра апельсина чи лимона

Крем:

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400 г вершкового масла

1 баночка вареного згущеного молока

кокосова стружка для прикраси

Етапи приготування

Спочатку приготуємо пісочне тісто. До просіяного борошна додаємо розпушувач та натираємо на терці холодне вершкове масло. Перетираємо руками на крихту. Додаємо жовтки, цукор, сметану та замішуємо тісто руками.

Готове тісто слід розділити на дві однакові частики, до однієї з яких додати какао. Потім ділимо 2 частини тіста ще на 2. Шоколадне тісто завертаємо у харчову плівку та кладемо у морозильну камеру.

Готуємо сирну начинку. До сиру додаємо цукор, ванільний цукор, яйця, крохмаль і розтоплене вершкове масло. Усе замішуємо міксером і однорідну масу. В кінці за бажанням можна додати цедру апельсина або лимона.

Готуємо макову начинку. Яєчні білки збиваємо міксером до пишної білої маси. Поступово всипаємо цукор. До збитих білків додаємо запарений мак. Усе акуратно перемішуємо ложкою. В кінці додаємо крохмаль.

Розкачуємо першу частина тіста до розміру форми (її слід застелити пергаментом). Викладаємо тісто, розрівнюючи. Випікаємо два ідентичні коржі.

На тісто першим шаром виливаємо частину макової начинки і тоді частину сирної, вирівнюючи по формі.

На терці натираємо шоколадне тісто з морозильної камери. Випікаємо два коржі у розігрітій духовці 180 до градусів 35−40 хвилин.

Для крему збиваємо міксером вершкове масло кімнатної температури, додаємо згущене молоко і також збиваємо міксером.

Нарешті складаємо пляцок. На перший готовий корж викладаємо майже увесь крем. Зверху прикриваємо другим коржем, шоколадним тістом донизу. Змащуємо тоншим шаром крему. Посипаємо кокосовою стружкою.

Пляцок має настоятись хоча б 12 годин, краще ніч!

А оскільки новорічний стіл — це перш за все святкові салати, рекомендуємо порадувати гостей яскравою «Рукавичкою» від Людмили Борщ.

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