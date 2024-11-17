«Укренерго» відновило стабілізаційні відключення електрики: коли завтра не буде світла

В Україні після масштабних обстрілів відновили стабілізаційні відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії «Укренерго».

ВІДЕО ДНЯ

«Завтра, 18 ЛИСТОПАДА, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», — йдеться у повідомленні.

Жителі столиці можуть перевірити графік відключень за посиланням.

Як писали «ФАКТИ», раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко повідомив, що вимкнення електроенергії в Україні неминучі, і чималу роль у цьому відіграють високі ціни на електроенергію в Європі.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

188

Читайте нас у Facebook