Європа все псує: чому відключення світла неминучі та коли їх очікувати

Ще на початку листопада українців попередили про неминучість повернення графіка відключень електроенергії. Додатково олії у вогонь підлило повідомлення «Львівобленерго» 12 листопада про запровадження графіку відключень електроенергії.

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Щоправда згодом повідомлення «Львівобленерго» спростували, але згодом ситуація почала набувати хвилеподібного характеру. Так, 13 січня НАК «Укренерго» заявив про тимчасові обмеження для бізнесу через тимчасове зниження генерації електроенергії та суттєве зниження її імпорту. А того ж дня міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив тимчасовий характер обмежень і наголосив, що заяви про графік відключень це просто «хайп у ЗМІ».

Як пояснив «ФАКТАМ» голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, вимкнення електроенергії в Україні неминучі, і чималу роль у цьому відіграють високі ціни на електроенергію в Європі.

- Зараз у Європі вирують високі ціни на електроенергію, і імпортувати її в Україну немає сенсу, занадто велика різниця. Це і впливає на відключення і як підтвердження той факт, що відключення пішли саме на заході України, — пояснив експерт.

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За даними порталу Мінфіну, найвища ціна на електроенергію в країнах ЄС 13 листопада була в Італії — 133,5 євро за 1 МВт/год або 5870 гривень. Щоправда це оптова ціна на біржах, роздрібна її ціна явно вища. На українському оптовому ринку електроенергії залежно від часу доби ціна коливається між 5600 і 9000 грн за 1 МВт/год. Як підкреслив співрозмовник «ФАКТІВ», НКРЕКП поки не планує підвищувати граничні ціни, щоб дозволити вітчизняній промисловості імпортувати більше електроенергії з Європи.

- Дивіться за погодою. Як тільки почнеться мінусова температура, значить треба чекати відключень, — пояснив Олег Попенко, говорячи про можливі дати відключень електроенергії.

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Як писали раніше «ФАКТИ», Україна перебуває на порозі найсуворішої зими, під час якої за песимістичного прогнозу світла може не бути до 20 годин на добу.

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