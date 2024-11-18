Військові назвали кількість збитих вночі цілей, а в росії поскаржились на «атаку дронів» на москву

У ніч на 18 листопада ворог атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з воронезької області та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору курської області рф.

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Крім того, з курщини ворог випустив 11 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу, розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Вісім ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА — локаційно втрачено.

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Водночас у підмосков'ї (російська федерація) поскаржились, що вночі був нібито зафіксований рух дронів у бік столиці країни-агресорки. При цьому працювала ППО.

Про це написав у соціальній мережі мер міста Сергій Собянін.

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За його словами, цієї ночі у раменському міському окрузі, що в складі московської області, начебто «відбито атаку безпілотника, який летів на москву».

«На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає», — написав чиновник.

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Також Собянін розповів, що на місці події працюють фахівці екстрених служб.

Пізніше у мережі з'явилися кадри із нібито моментом знищення дрона у Раменському.

За даними Telegram-каналу SHOT, жителі цього міста близько 3:40 (за місцевим часом) чули потужний вибух.

Пізніше московський мер заявив, що був збитий ще один дрон, цього разу у Павлово-Посадському міському окрузі. За його словами, цей БПЛА також «летів на Москву».

На атаку дронів 18 листопада поскаржились й у Брянській області

Зазначимо, що про роботу ППО цієї ночі через атаку безпілотників також заявляв і губернатор Брянської області Олександр Богомаз. При цьому у брянських пабліках писали про потужні вибухи в регіоні, зокрема у місті Брянськ.

Зазначимо, що раніше про повітряну атаку із застосуванням безпілотників на москву в рф заявляли вранці 10 листопада. Тоді в московських аеропортах «Внуково» та «Домодєдово» вводили план «Килим». Його оголошують у тому випадку, якщо існує загроза поразки літаків або було зафіксовано перетин кордону рф. Тут варто зазначити, що у ніч на 10 листопада вибухи лунали також у місті Брянськ. Місцеві ЗМІ повідомляли про роботу протиповітряної оборони, яка нібито збивала безпілотні літальні апарати. Внаслідок вибухів у місті почалася пожежа.

Також нагадаємо, що 15 листопада стало відомо, що дрони атакували Краснодарський край, і що ціллю був військовий аеродром «Кримськ».

А 17 листопада вперше з початку війни під удар потрапив російський Іжевськ. Там безпілотник атакував військовий завод.

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