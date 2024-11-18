Дивани та крісла округлих форм: у чому секрет їхньої популярності в інтер'єрному дизайні

Меблі округлих форм набирають популярності в інтер'єрному дизайні завдяки своїй здатності створювати затишок і м'якість у приміщенні, допомагають зняти срес. Використання таких елементів додає гармонії та візуальної привабливості простору, роблячи його більш приємним та сучасним.

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Округлі форми найбільш природні у природі. І для людини вони також максимально комфортні. У цьому полягає секрет їхньої популярності.

Однак стилісти радять дотримуватися балансу, доповнюючи м'які меблі таких форм прямокутними або квадратними журнальними столиками та лаконічними комодами. Якщо ж у вас прямокутний диван і міняти його найближчим часом не збираєтесь, доповніть його круглими подушками. Це саме стосується і крісел. Зробіть це — і ви побачите, як ваш інтер'єр став більш сприятливим для відпочинку та відновлення. А це дуже важливо для кожної людини.

Дивани та крісла з м'якими, округлими формами доречні не тільки в домашній обстановці, а й в офісі. І все ж таки офіс — місце в першу чергу для роботи, тому важливо з округлими формами не перестаратися.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як зробити кімнату затишною за допомогою кольору .

Фото Ольги Сметанської

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