Секрети дизайну інтер’єру, що допомагає зняти стрес: варто взяти на замітку

Будинок — те місце, де людина може розслабитися та відновити сили після напруженого робочого дня. І, виявляється, правильно організований інтер'єр може допомогти впоратися зі стресом. Секрети досить прості.

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Перш за все, організуйте простір, як вам подобається і зручно, незважаючи на те, як прийнято за стандартом. Адже у кожної людини свій спосіб життя, звички та смаки. Наприклад, якщо вам подобається, щоб вінтажний килим, який зазвичай розміщують у спальні або вітальні, лежав на підлозі в кухні, де ви проводите багато часу, кладіть його без жодних роздумів. Відчувати холодної осені та взимку тепло під ногами — що може бути приємнішим.

Відчуття затишку створюють плавні лінії у меблях. Це стосується і підлокітників дивана, і спинки стільця, і форми стільниці. Коло і овал вибирайте пріоритетом для будинку, прямокутник і квадрат — для офісу.

Вибирайте ті кольори, які вас не дратують, а навпаки заспокоюють. Пустіть у ваш будинок більше природи — наприклад, рослин та дерев'яних поверхонь. Рослини можуть бути як живі, так і в декорі посуду, скатертини, постільної білизни.



Ще один секрет полягає в тому, що на виду варто залишати лише ті речі, на яких ваш погляд відпочиває, які дарують вам позитивні емоції. Все інше приберіть у шафи і діставайте лише за необхідності.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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