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Стиль життя

Секрети дизайну інтер’єру, що допомагає зняти стрес: варто взяти на замітку

22:01 21 жовтня 2024
інтер&#39;єр-антистрес

Будинок — те місце, де людина може розслабитися та відновити сили після напруженого робочого дня. І, виявляється, правильно організований інтер'єр може допомогти впоратися зі стресом. Секрети досить прості.

Перш за все, організуйте простір, як вам подобається і зручно, незважаючи на те, як прийнято за стандартом. Адже у кожної людини свій спосіб життя, звички та смаки. Наприклад, якщо вам подобається, щоб вінтажний килим, який зазвичай розміщують у спальні або вітальні, лежав на підлозі в кухні, де ви проводите багато часу, кладіть його без жодних роздумів. Відчувати холодної осені та взимку тепло під ногами — що може бути приємнішим.

Відчуття затишку створюють плавні лінії у меблях. Це стосується і підлокітників дивана, і спинки стільця, і форми стільниці. Коло і овал вибирайте пріоритетом для будинку, прямокутник і квадрат — для офісу.

Вибирайте ті кольори, які вас не дратують, а навпаки заспокоюють. Пустіть у ваш будинок більше природи — наприклад, рослин та дерев'яних поверхонь. Рослини можуть бути як живі, так і в декорі посуду, скатертини, постільної білизни.

Ще один секрет полягає в тому, що на виду варто залишати лише ті речі, на яких ваш погляд відпочиває, які дарують вам позитивні емоції. Все інше приберіть у шафи і діставайте лише за необхідності.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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