росія перехоплює ініціативу на всіх фронтах: німецький генерал про військову ситуацію в Україні

Генерал-майор Крістіан Фройдінг є керівником Спеціального штабу України в Міністерстві оборони Німеччини, головним координатором військової допомоги Україні й, таким чином, одним з найближчих радників міністра оборони Бориса Пісторіуса. Він регулярно відвідує Україну і є експертом з військової ситуації.

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В інтерв’ю виданню Tagesschau він заявив, що військова ситуація з погляду України наразі є напруженою.

«росія, в принципі, перехоплює ініціативу на всіх фронтах, а також досягає прогресу в плані територіальних здобутків. Швидше, ніж ми бачили до літа, особливо на Донбасі, — сказав Крістіан Фройдінг. — Ми повинні продовжувати підтримувати Україну всіма силами. Після 1000 днів, після майже трьох років війни, нам усім зрозуміло, що й путін, і росія розуміють лише мову сили. Ми повинні зробити все можливе, щоб поставити Україну на позицію сили. Але ми також перебуваємо в постійному діалозі з нашими партнерами з цього приводу і також готові докладати цих зусиль».

На думку генерала, найнагальніше Україні потрібна протиповітряна оборона.

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«Це не нове усвідомлення, — заявив він. - Але це особливо актуально, якщо врахувати загрозу енергетичній інфраструктурі, здатність російських збройних сил цілеспрямовано знищувати високопродуктивні мережі. Ми очікуємо, що російські збройні сили досягнуть чисельності до 1,5 мільйона солдатів протягом наступних кількох років, і ми бачимо, як зростає кількість бойових машин. росія накопичує боєприпаси. Є повідомлення, що рф може за три місяці виробити більше військової продукції, ніж усі європейські держави за рік. Тому ми повинні очікувати, що російські збройні сили зможуть підтримувати інтенсивність війни в довгостроковій перспективі».

Раніше у Польщі назвали умови закінчення війни.

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А держсекретар США Ентоні Блінкен у Брюсселі дав нові обіцянки Україні.

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