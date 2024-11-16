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Події

Ювелірна робота: спецпризначенці СБУ «розібрали» окупантів, які мчали на штурм

14:41 16 листопада 2024
росіяни

Незважаючи на тимчасові успіхи загарбників на Донбасі, українські воїни не збираються здаватися ворогу і продовжують нищити російських окупантів.

Про один з успішних боїв розповіли в СБУ.

В сюжеті йдеться про те, що українські оператори fpv-дронів знищили колону з російськими окупантами, які планували наступ на позиції Сил оборони.

«Це була справді ювелірна робота операторів fpv-дронів ЦСО „А“ СБУ. Вони зупинили ворожу піхоту ще до того, як вона пішла на штурм позицій наших побратимів зі Збройних сил України», — йдеться у підписі до відео.

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Цей бій завершився тим, що влучні удари по позиціях окупантів назавжди поховали росіян в українській землі, додали в СБУ.

Днями воїни ГУР та ОУВ «Таврія» завдали нищівного удару по військовим псковської дивізії зс рф у Запорізькій області, які накопичились разом з військовою технікою у лісопосадці, готуючись до маневру. Загарбників виявили воїни ГУР МО України. По місцю скупчення ворога було завдано вогневого ураження. Внаслідок ракетного удару знищено два важких російських трали та особовий склад всередині військових машин окупантів. Спалено усі бронемашини ворога, зокрема нові російські БМД-4.

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«ФАКТИ» також писали про те, як українські десантники показали знищення 155-ї бригади рф, яка зганьбилася розстрілами полонених.

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