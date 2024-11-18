Після викриття Боголюбова на веденні бізнесу в росії, РНБО пояснила причину відсутності проти нього санкції
В РНБО, що уповноважене на прийняття рішень стосовно запровадження санкцій до осіб, які фінансують країну-агресора, пояснили, чому український олігарх й досі веде багатомільярдний бізнес у росії. Виявилося, що до Геннадія Боголюбова, який, на думку політолога та директора Центру досліджень громадянського суспільства Віталія Кулика, може стояти за низкою обшуків та блокувань роботи деяких підприємств Дніпропетровщини, не було застосовано поки що жодних санкцій, бо на засідання Ради так і не винесли це питання.
«Рада не прииймала рішень щодо зазначеноі Вами фізичноі особи», — йдеться в повідомленні РНБО на порталі «Доступ до правди».
Водночас, ще на початку жовтня депутат ВРУ Михайло Цимбалюк заявив, що Боголюбов та Коломойський підлягають внесенню до санкційних списків РНБО, оскільки з даних Федеральної податкової служби росії стало відомо про дві компанії («Южгазенерджі» і «Кейтерінг Юг»), належних раніше Геннадію Боголюбову та Ігорю Коломойському. І ці компанії майже 8 років війни в Україні фінансували російський бюджет. В РНБО тоді заявили, що очікують на пропозиції щодо санкцій проти Боголюбова та Коломойського від президента чи СБУ.
Згодом стало відомо про ще один багатомільярдний бізнес Боголюбова в росії. Журналісти з'ясували, що через низку офшорних компаній (які очолюють так звані менеджери групи «Приват»), олігарх контролює полімерну компанію в Пітері, яка тільки протягом 2023 року сплатила до бюджету агресора півтора мільярда рублів податків.
Як пояснювали раніше в РНБО, ініціювати розгляд питання запровадження санкцій до компаній та осіб, що спонсорують росію можуть виключне коло державних органів влади. Це, зокрема, СБУ, Кабмін, Верховна Рада та Нацбанк України.
Нагадаємо, що в СБУ вже пообіцяли врахувати дані про російські бізнеси олігарха Боголюбова «в ході здійснення своєї оперативно-службовоі діяльності».
Також нагадаємо, що Геннадій Боголюбов, за даними ДБР, втік з України влітку за чужим паспортом. Йому повідомлено про підозру, самого олігарха наразі вже оголошено у розшук.
Фото з відкритих джерел61
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