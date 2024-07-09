ДБР оголосило підозру бізнес-партнеру Коломойського: що відомо

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ще одному колишньому співвласнику нині націоналізованого «Приватбанку» — Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Ягодин» затримано, повідомили в Бюро.

Встановлено, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом «Київ — Хелм», хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав.

В ході невідкладних процесуальних дій з'ясувалося, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

РЕКЛАМА

При цьому підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич.

Водночас польським прикордонникам олігарх пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

РЕКЛАМА

Олігарху та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

РЕКЛАМА

Прикордоннику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Нагадаємо, що раніше кілька підозр отримав й Ігор Коломойський, який був партнером Боголюбова по «ПриватБанку». Перші дві підозри йому оголосили ще в 2023 році за статтями Кримінального кодексу України про шахрайство і легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. А вже під час його перебування в СІЗО до вказаного переліку додалися незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою, в особливо великих розмірах, і нарешті — в організації умисного вбивства.

142

Читайте нас у Facebook