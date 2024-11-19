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Допоможе спирт: як швидко та ефективно почистити динамік на телефоні

21:02 19 листопада 2024
чистимо динамік на телефоні

Брудний динамік на телефоні означає проблеми з пристроєм. Якщо ви помітили, що під час розмови голос співрозмовника чути гірше, ніж раніше, це не обов’язково має бути наслідком поганого зв’язку. Проблема може бути в забрудненому динаміку телефону, пише сайт polki.

Стиснене повітря в балончику з прикріпленою тонкою трубкою добре підійде для очищення динаміка та інших отворів у телефоні. Приєднайте трубку до балончика. Направте кінець її вертикально в отвори динаміка. Натисніть кілька разів, щоб стиснене повітря допомогло видалити пил.

Або ж підготуйте паличку для вуха. Нанесіть на неї трохи ізопропілового спирту. Кілька разів протріть динамік телефону вологою паличкою.

Зубна щітка корисна для чищення предметів, коли потрібна точність, тому не дивно, що це найпопулярніший спосіб чищення динаміка телефону. Не використовуйте стару жорстку щітку для чищення динаміка телефону — на ній можуть бути залишки зубної пасти, а вони не повинні потрапити в отвори телефону. Візьміть суху зубну щітку з м’якою щетиною. Обережно щетиною з отвору динаміка вимітіть пил.

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Раніше повідомлялося, на що потрібно звернути увагу при покупці вживаного смартфона.

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