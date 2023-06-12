У чашу насипте сухого рису і помістіть у нього смартфон: як врятувати динамік від води

«Купання» смартфона — одна з найчастіших причин поломки пристрою. І це не обов'язково має бути повне занурення гаджета у воду, іноді достатньо кількох крапель, що потрапили в динамік, роз'єм для навушників або зарядки, щоб смартфон перестав працювати. Ризик потрапляння води в динамік все одно є, навіть під час дощу. Що робити в такому разі, пише itechua.com.

Аби просушити динамік самостійно, є кілька способів. Розберіть смартфон: зніміть панель, дістаньте лотки для сім-карти, вийміть батарею. Загорніть усе в сухий рушник, що добре вбирає вологу, і залиште до повного висихання. У чашу насипте сухого рису і помістіть у нього смартфон так, аби динамік повністю виявився засипаний. Зачекайте 30 хвилин. Покладіть смартфон на підвіконня, щоб на нього потрапляли прямі сонячні промені, і дайте йому просохнути. Скористайтеся спеціальними додатками для просушування та очищення динаміка. Програми можна завантажити в будь-якому магазині додатків, ввівши в пошук «просушка динаміка».

Якщо ж дані варіанти не допомогли, з динаміком відбулися незворотні зміни і йому потрібен ремонт. Тому довірте цю справу професіоналу.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як «продовжити життя» розрядженому смартфону — дев'ять простих, але важливих кроків.

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