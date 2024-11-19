Вивели у сіру зону: історик назвав фатальну помилку для України

Якщо під фінляндізацією мається на увазі незалежний нейтралітет України, то це була б найбільш фатальна помилка, яку тільки можна собі уявити. Так вважає німецький історик Андреас Реддер.

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«Це було б продовженням Бухарестського саміту НАТО 2008 року, на якому Україні було обіцяно членство в НАТО, але не було узгоджено жодного конкретного кроку. Це вивело Україну в сіру зону, де в неї вторгся путін».

На думку історика, основою будь-якого мирного рішення — незалежно від того, як воно виглядає за територією та конкретними деталями — мають бути надійні гарантії існування держави та безпеки України.

«Специфічний дизайн — справа дипломатії, технічну важливість якої не можна недооцінювати. Однак найголовнішою є ця чітка політична мета, без якої Захід втратить основу своєї довіри», — впевнений історик.

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Раніше повідомлялося, що стали відомі вимоги рф на переговорах із Трампом.

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