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путін не хоче миру в Україні: Макрон про наміри російського диктатора

13:21 18 листопада 2024
Путін та Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що його російський колега володимир путін «не хоче миру» в Україні і «не готовий вести переговори» про припинення війни. Таку заяву він зробив після масштабної атаки росії на енергетичну інфраструктуру України 17 листопада, пише barrons.com.

Виступаючи з промовою під час візиту до Аргентини, Макрон сказав: «Очевидно, що президент путін не хоче миру. Він має намір посилити бойові дії».

На думку президента Франції, він розгляне можливість розмови з російським лідером лише тоді, коли «контекст» буде відповідним.

Додамо, що днями з путіним телефоном спілкувався канцлер Німеччини Олаф Шольц. Під час розмови, яка тривала майже годину, канцлер закликав російського диктатора припинити повномасштабну війну проти України.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», президент Франції Емманюель Макрон разом із головою НАТО Марком Рютте заявили, що підтримка української армії має бути доти, поки це необхідно, «це єдиний шлях до переговорів».

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