Запоріжжя, Херсон та репарації: стали відомі вимоги рф на переговорах із Трампом

Після перемоги Дональда Трампа Україна занурилася в похмурість і невизначеність на тлі очікувань, що він, ймовірно, припинить військову допомогу США, в той час як кремль заявив, що його мета підпорядкувати свого сусіда залишається незмінною, пише The Guardian.

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Друге президентство Трампа для України буде складним, у той час, коли росія просувається на полі бою найшвидшими темпами з 2022 року. Без військової допомоги США Україна може втратити подальші позиції в Донецькій області, де точаться запеклі бої з моменту повномасштабного вторгнення путіна, а також на багатьох інших прифронтових територіях.

Зеленський дедалі більше розчаровується в адміністрації Джо Байдена. Президент США, який залишає посаду, відкинув давнє прохання України про дозвіл на використання західної зброї великої дальності проти військових об'єктів у глибині росії. Орися Луцевич, голова Українського форуму аналітичного центру Chatham House, заявила, що побоюється, що обрання Трампа може стати «подарунком кремлю», якщо Зеленський не зможе змусити Трампа «купитись» на його бачення, і зазначила, що в Києві існує значне розчарування «інкременталізмом Байдена» і надія на те, що «ситуація може змінитися на користь України», оскільки Трамп може несподівано почати проводити більш інтервенціоністську політику.

Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель написала для Kyiv Post, що ні Трамп, ні переможена Камала Гарріс «не запропонували явної перемоги для України» і що війна «неухильно підриває саму основу української нації». Припинення вогню, яке дало б Україні шанс на відновлення, «може бути найкращим, на що ми можемо сподіватися в найближчій перспективі», — написала вона.

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Помічники Трампа раніше накидали схему можливої «мирної угоди». Вона передбачала передачу росії східних регіонів України, із замороженням існуючої лінії фронту, а також Криму, захопленого в 2014 році. росія контролює близько 20% території України.

У травневому інтерв'ю The Guardian Зеленський чітко дав зрозуміти, що ця формула є неприйнятною. За його словами, він також не готовий прийняти російський ультиматум, який змушує Україну відмовитися від інтеграції з Європою та майбутнього членства в НАТО. Зеленський визнав, що переобраний Трамп може, якщо захоче, нав'язати його країні військову поразку.

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«Україна з голими руками, без зброї не зможе боротися з багатомільйонною російською армією, — визнав він. — Якби це сталося, це мало б серйозні наслідки для позицій США у світі, а також для Трампа особисто. Чи хоче він стати президентом-невдахою?»

Директор з військових наук аналітичного центру Метью Савілл сказав, що зараз росія, швидше за все, збереже свою перевагу в чисельності на полі бою. Він додав: «Бажання Трампа укласти угоду — і, ймовірно, швидку — не обіцяє нічого доброго для стабільної підтримки США, особливо з урахуванням нинішнього тиску на Україну».

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Тим часом москва, ймовірно, матиме власні вимоги на будь-яких переговорах за посередництва Трампа.

росія контролює майже всю Луганську область, але має лише частковий контроль над трьома іншими — Донецькою, Херосонською та Запорізькою. путін, ймовірно, вимагатиме їх передачі, що означатиме втрату Україною ключових міст, включаючи Запоріжжя та Херсон.

Інші ймовірні вимоги включають буферну зону, репарації за шкоду, завдану окупованому росією Донбасу, та гарантії «нейтралітету» України поза НАТО. Все це було б неприйнятним для Києва та більшості українців, підсумовують автори статті.

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